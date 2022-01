Valt voorbereiding van Davide Formolo in het water? Italiaan valt op training en heeft mogelijk breukje in zijn hand opgelopen

Davide Formolo is één van de speerpunten bij UAE Team Emirates, maar zijn voorbereiding lijkt nu voor een deel in het water te vallen. Hij heeft misschien een breukje in zijn hand opgelopen na een valpartij op training.

Davide Formolo gaat al enkele jaren mee in het wielrennen en hij kon al mooie successen boeken. Zo won hij onder meer een etappe in de Giro en de Italiaan eindigde ook al op de tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche.

De renner van UAE Team Emirates is bezig aan zijn voorbereiding, maar tijdens een trainingsrit is Formolo gevallen. Het is nog niet duidelijk wat de schade is, maar volgens Wielerflits is de kans bestaande dat Formolo een breukje in zijn hand heeft opgelopen.