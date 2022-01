Ackermann heeft opvallende focus na overstap naar UAE: "Met Sagan in de ploeg mocht ik geen klassiekers rijden"

Een sprinter die inzet op de klassiekers: dat is altijd toch wel opvallend. De Pascal Ackermann van UAE wil het alleszins proberen. Bij Bora-Hansgrohe was dat niet aan hem besteed, bij zijn nieuwe ploeg krijgt de Duitser die kans op zich wel.

"Wat voor mij belangrijk is, is om opnieuw het niveau te bereiken uit 2019", kondigt Ackermann aan bij Cyclingnews. "We zullen zien of ik die vorm terug kan krijgen. We zullen later met de ploeg spreken over de Tour de France, maar we hebben dit seizoen duidelijke doelen en daar zijn we blij mee."

Ik zou een supergoed jaar kunnen hebben

Die doelen omvatten onder andere de klassiekers. "Vorig jaar gingen ze in de klassiekers met een grotere groep naar de finish. Als je meedoet, kun je misschien sprinten voor een overwinning of een ander goed resultaat. Ik zou een supergoed jaar kunnen hebben, want mijn motor groeit als sprinter." Vorig jaar was dit geen doel voor Ackermann. "Met Peter Sagan in de ploeg mocht ik geen klassiekers rijden."

Dat zal bij UAE dus grondig veranderen. Met daarnaast ook een grote ronde die uitgekozen is: Ackermann gaat van start in de Ronde van Spanje. "De Vuelta is misschien de beste kans voor sprinters. Want je hebt al twee kansen in Nederland en daarna nog meer kansen in Spanje."