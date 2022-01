De luitenant die Van Aert nooit meer alleen in een finale wil zien zitten: "We gaan beter gestoffeerd de finale in"

Wout Van Aert heeft voor de voorjaarsklassiekers een heel sterk team gekregen van Jumbo-Visma. Een belangrijk onderdeel daarvan is Mike Teunissen, die zijn kopman diep in de finale nog wil bijstaan.

Jumbo-Visma wil Van Aert steun bieden, zodat hij nog wat volk rond zich heeft diep in de koers. “We hebben dit keer veel ijzers in het vuur. Ik zie op stages wel dat het heel goed klikt met de nieuwkomers", aldus Theunissen bij Het Nieuwsblad. "Maar koersen is ­natuurlijk nog iets anders. Dat zien we wel. Vorig jaar lag ik op de bank, maar ik zag dat er bij de tweede keer Oude Kwaremont ­behalve Van Aert niemand meer in het ­peloton zat. Laten we hopen dat dat niet meer gebeurt. We gaan beter gestoffeerd de finale ­kunnen ingaan, waardoor het voor Wout altijd gemakkelijk wordt.”

“Welke rol ik ga spelen? Dat moeten de ­eerste koersen uit­wijzen. Christophe en Tiesj gaan andere dingen doen dan ze in het verleden deden. Dat zien we in de koers zelf. Het is aan ons om te zorgen dat we nooit in de ver­dediging komen te zitten. Wie welk gat moet dichtrijden, wordt niet nu bepaald.