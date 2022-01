Geen twijfel rond nieuw statuut van voormalige Movistar-klimmer: "Duidelijk wat ik moet doen: Pogačar helpen"

Tadej Pogačar is klaar voor alweer een groots jaar, aan zijn ploegmaats om hem te helpen. Ook de Spaanse klimmer die overgekomen is van Movistar. Marc Soler staat volledig ten dienste van Pogačar, de uitgesproken koman bij UAE.

"Het is duidelijk wat ik moet doen: Pogačar zoveel mogelijk helpen", zegt Soler aan onder meer Cyclingnews. Terwijl Soler bij Movistar af en toe er wel op mocht hopen om zijn eigen kans te gaan. "De waarheid is dat ik het heel spannend vind om voor hem te werken. Ik denk dat ik een goede ploegmaat voor hem kan zijn."

Hoe beoordeelt Soler de opmars van Pogačar de voorbije jaren? "Ik merkte hem voor het eerst op in de Vuelta van 2019 waarin hij derde werd. Sindsdien is hij beter en beter geworden en het lijkt er op dat hij geen limieten kent."

In deze ploeg zijn de dingen duidelijk

Is Soler wel volledig bereid om de eigen kansen op te offeren? "De motivatie gaat nooit weg en je kan blijven dromen, maar in deze ploeg zijn de dingen duidelijk. Als Tadej aan de start staat, is er geen discussie over wie de kopman is."