Oliver Naesen: "Vorig jaar werd ik te veel betaald, de ploeg weet wel dat ik er niet 'met mijn klak heb naar gesmeten'"

Voor Oliver Naesen moet het in 2022 anders gaan dan in 2021. Vorig jaar was een bijzonder matig seizoen voor Naesen. De reden hiervoor: te veel getraind. Die verklaring geeft Naesen alvast op de mediadag van zijn Franse ploeg AG2R.

Belga was erbij om te horen hoe Naesen zijn voorbije seizoen evalueert. "Ik moet gewoon eerlijk zijn, dit was mijn slechtste seizoen. Vorig jaar werd ik te veel betaald. De ploeg weet ook wel dat ik er niet met ‘mijn klak heb naar gesmeten’, ik heb altijd mijn best gedaan, maar ik was overtraind en dat is niet meer goed gekomen."

Ik wil opnieuw op niveau zijn in 2022

De bladzijde nu helemaal omdraaien dan maar. "Ik wil opnieuw op niveau zijn in 2022. Hoe dat zal lukken? Wel, het is raar om te zeggen, maar het is simpel, door minder te trainen. Vaak kwam ik toe op het eerste trainingskamp en had ik al de meeste kilometers of de beste waarden. Dat streelde mijn ego, maar dat hoeft eigenlijk allemaal niet."

Geen overdaad meer op training en wel betere resultaten tijdens de wedstrijden, dat is zowat het idee. "Ik deed soms gewoon te veel. En nu pak ik het anders aan. Hopelijk geeft dat resultaat."