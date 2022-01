Spordirecteur van Quick-Step Alpha Vinyl stopt eind 2022: "Goed om te stoppen wanneer alles goed gaat"

Bij Quick-Step Alpha Vinyl weten ze nu al dat ze eind 2022 afscheid nemen van een sportdirecteur. Brian Holm zal na dit jaar niet meer doorgaan als ploegleider. Voor de 59-jarige Deen zal het dan welletjes geweest zijn als ploegleider.

"Het is iets dat ik ga missen en het is iets dat me goed ligt", zegt Brian Holm bij het Deense Feltet over het ploegleiderschap. "Maar het is goed om te stoppen wanneer alles goed gaat." Eindigen op een hoogtepunt, dat heeft Holm dus voor ogen.

ELFDE JAAR BIJ QUICK-STEP

Liefst dus met nog een sterk jaar voor Quick-Step Alpha Vinyl. Dat zou met de renners die de ploeg kan opstellen geen probleem mogen zijn. Holm is al sinds 2012 actief bij de ploeg van Patrick Lefevere en zal dus elf jaar bij het team gewerkt hebben.

Ook is Holm nog niet helemaal van plan om de koers te verlaten. Hij gaat samenwerken met een Finse ex-renner en duikt zo het makelaarschap in in het wielrennen.