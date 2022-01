Julian Alaphilippe maakt bekend in welke wedstrijden hij start in het begin van het nieuwe seizoen

Julian Alaphilippe, de huidige wereldkampioen in het wielrennen, is uiteraard altijd een renner om in de gaten te houden. We weten nu ook waar hij zijn seizoen zal aanvatten en welke wedstrijden hij in het begin van het nieuwe wielerjaar zal rijden.

Julian Alaphilippe maakte zelf het nieuws bekend op de website van Quick-Step Alpha Vinyl Team. "Eerst en vooral wil ik genieten van mijn tweede jaar in de regenboogtrui. Het geeft me extra motivatie om te strijden voor de overwinning in de grootste wedstrijden op de kalender. Ik zal het seizoen opnieuw beginnen in de Provence. Het beviel mij daar vorig jaar en ik ben blij om volgende maand terug te keren naar deze mooie wedstrijd, voor mijn thuisfans", aldus de wereldkampioen.

"Mijn seizoen gaat verder in Italië, met Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milano-Sanremo, voordat ik in april overstap naar de Ardennenklassiekers. Dat zijn wedstrijden die bij me passen en waar ik goed wil presteren. Luik-Bastenaken-Luik zal het grootste doel zijn in het eerste deel van het jaar, het is een wedstrijd waar ik van hou en hopelijk zal ik er weer bij zijn, strijdend voor de overwinning", legde Alaphilippe uit.