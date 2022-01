Matteo Trentin laat zich uit over kansen van ploegmaat Pogacar in de Ronde van Vlaanderen: "Zou niet verrast zijn als hij in de finale te zien is"



Matteo Trentin zal ook komend seizoen de kopman zijn van UAE Team Emirates in enkele voorjaarsklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen, maar met Tadej Pogacar rijdt ook nog een andere zeer sterke renner het Vlaamse monument. Het is de eerste keer dat Pogacar de Ronde van Vlaanderen zal rijden, maar toch verwacht Trentin al iets van de Sloveen. "We hebben nog geen zwak punt van hem gezien, dus het zou mij niet verbazen als hij de finale van de Ronde van Vlaanderen zou rijden", legde Trentin uit en staat te lezen bij Wielerflits. Een overwinning ziet Trentin echter niet meteen gebeuren voor Pogacar. "Ik ga niet verrast zijn als hij in de finale van de Ronde van Vlaanderen te zien zal zijn, maar de Ronde winnen is nog wel een ander verhaal", aldus Trentin.



