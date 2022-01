OFFICIEEL: Vincent Baestaens moet volgend seizoen op zoek naar een andere ploeg

Deschacht - Group Hens - Containers Maes CX Team rekent volgend seizoen niet meer op Vincent Baestaens. De ploeg heeft het nieuws zelf laten weten op sociale media. De beslissing enkele maanden geleden al genomen.

Deschacht - Group Hens - Containers Maes CX Team laat zich op Facebook uit over de situatie met Baestaens. "Soms is een verhaal geschreven en moet je het durven afsluiten... Reeds in mei 2021 hebben wij Vincent ingelicht dat zijn huidige contract niet meer zou verlengd worden in februari 2022. De redenen hiervoor zijn intern besproken en in samenspraak met Vincent wensen wij hier geen verdere uitspraken over te doen in de media/pers", aldus de wielerploeg.

"Wij staan er op om Vincent in de best mogelijke omstandigheden te ondersteunen in de voorbereiding van de laatste wedstrijden van het seizoen! En wensen hem nog een mooi vervolg van zijn carrière", legde Deschacht - Group Hens - Containers Maes CX Team uit. Het volledige bericht kan u hieronder terugvinden.