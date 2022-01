🎥 Quick-Step, Lotto Soudal en nog meer topteams als partner: met deze ploegen gaat Garmin in zee

De fietscomputers van Garmin zorgen er voor dat een pak renners uit het profpeloton op elk moment over alle nodige gegevens beschikken om hun inspanningen te kunnen inschatten. Met Lotto Soudal werkte Garmin vorig jaar ook al samen.

De samenwerking met Quick-Step Alpha Vinyl is wel gloednieuw. De ploeg van Lefevere doet ook beroep op Tacx en blijft hier ook mee samenwerken, het partnership met Garmin kan dus als een surplus gezien worden. Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto Soudal zijn echter niet de enige WorldTour-teams waar Garmin mee in zee gaat.

Announcing the unrivaled roster. The leading cycling teams in the world will train and race with Garmin in 2022. Come along for the ride and get an exclusive look at their life behind bars. #UnrivaledRoster pic.twitter.com/o025ov8Ljy