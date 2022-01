🎥 Remco Evenepoel blikt vooruit op zijn eerste koers in 2022: "Het gaat een vrij belangrijk jaar worden"

Nog enkele weken tot de eerste koers van Remco Evenepoel in 2022. Begin februari staat Evenepoel aan de start van de Ronde van Valencia. De eerdere behaalde successen op Spaanse bodem nog eens herhalen zou een schitterend begin zijn van het nieuwe jaar.

"Ik ben blij dat ik naar de Ronde van Valencia ga", verzekert Evenepoel. "Ik hou ervan om in Spanje te rijden, het weer en de fans zijn geweldig. Ik beleefde daar succes in mijn eerste jaar als prof. De Clásica San Sebastián is nog steeds één van mijn beste overwinningen. Mijn eindzege in de Ronde van Burgos een jaar later was de bevestiging van het feit dat ik het goed kan doen in rittenkoersen van een week."

In een filmpje op de sociale media van Quick-Step Alpha Vinyl heeft Evenepoel het iets meer in het algemeen over 2022. "Ik heb een goede winter gehad. Alles gaat er meer relaxed aan toe. Het is een vrij belangrijk jaar. Ik hoop te blijven verbeteren, progressie te blijven maken. En hier en daar enkele overwinningen te boeken."

More about @EvenepoelRemco's hopes and expectations for this year, from the man himself.



Video: Sam Baguet pic.twitter.com/9Ixf4XijFi — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) January 14, 2022

Dat zal wel lukken, zeker? "Met dit geweldige team moet dat mogelijk zijn. De sfeer is tot nu toe geweldig. We moeten op deze flow verdergaan en koersen winnen, zoals we dat gewend zijn."