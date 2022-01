Christophe Brandt laat zich uit over eventuele comeback van Bas Tietema: "Alles is mogelijk"

Maakt Bas Tietema zijn comeback als wielrenner? Sinds hij traint met de ploeg van Christophe Brandt, Bingoal Pauwels Sauzen WB, doet dat verhaal de ronde. Brandt laat weten dat het momenteel nog alle kanten uitkan. Binnen een paar maand weten we meer.

U kent Bas Tietema als YouTube-vlogger en drijvende kracht achter het populaire 'Tour de Tietema'. De strafste stunt van 'Tour de Tietema' zou een terugkeer van Bas Tietema zijn als wielrenner. Tietema haalde bij de beloften het podium van Parijs-Roubaix, maar stopte na eind 2018 met koersen na huidklachten.

Onlangs vergezelde de Nederlander op twee stages de renners van Bingoal Pauwels Sauzen WB. "Bas wil zien welk niveau hij kan halen als hij met profrenners traint", vertelt ploegmanager Christophe Brandt aan Sporza. "In december trainde Bas ook al mee tijdens onze stage. Hij wordt telkens iets beter en we weten niet waar dat zal eindigen."

ONDERSTEUNING VOOR VLOGS

Zit er een profcontract aan te komen, behoort dat tot de mogelijkheden? "Hij moet nog een beetje progressie maken. Na enkele maanden zullen we hem evalueren. Alles is mogelijk." Sowieso is er al een link tussen Tietema en de ploeg. "Bas wordt in zijn vlogactiviteiten ondersteund door Bingoal. We hebben al verschillende gesprekken met hem gehad om ook content te maken voor onze ploeg."