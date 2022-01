Glucosemeter wordt ook gebruikt bij Jumbo-Visma: "Zo preciezer weten welke voeding Van Aert nodig heeft"

De glucosemeter is ingeburgerd geraakt in het peloton. Ook bij de ploeg van Wout van Aert doen ze er beroep op. Niet in wedstrijden, want dat is niet toegelaten, maar op stage lopen de renners al wel eens met zon gluconsesensor op de arm rond. Alles om de renners beter te maken.

"Het idee komt overgewaaid uit de diabeteswereld", legt Martijn Redegeld uit in Het Laatste Nieuws. Redegeld is Performance Nutritinist bij Jumbo-Visma. "Dankzij een sensor die met een naaldje in de huid van de bovenarm wordt bevestigd, kunnen we de bloedsuikerspiegel van onze renners live volgen en in kaart brengen." Wanneer de renners even diep gaan op training, levert dit interessante gegevens op voor de staf. "Dit voor, tijdens en na inspanningen met een bijhorende app." Zo kan er ook specifieker individueel gewerkt worden. "Het lichaam van elke renner is anders." SUPERSAPIENS Bij Jumbo-Visma zien ze het nut van dit systeem alleszins wel in. "Met die Supersapiens kunnen we preciezer te weten komen welke voeding Wout van Aert of Primož Roglič nodig heeft, hoevel en wanneer."