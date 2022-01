Ineos Grenadiers rekent op expert aerodynamica voor belangrijke rol: "Het is een enorme kans"

Ze blijven bij Ineos Grenadiers op zoek naar de 'marginal gains'. Daarom moet een expert aerodynamica in de rol van performance engineer resultaat opleveren voor de ploeg. Dan Bigham neemt die rol op zich, geen onbekende in Groot-Brittanië.

Dan Bigham is zelf niet als profrenner aangesloten bij Ineos, maar heeft ook zelf de fiets nog niet aan de haak gehangen. Hij brak in 2021 het Britse uurrecord en haalt zelf zijn fiets nog eens van stal om mee te doen aan tijdritten. Van aerodynamica weet hij alles.

EEN DROOM

Daarom stelde Ineos hem aan om de ploeg te ondersteunen. "Het is een enorme kans voor mij", zegt Bigham op de site van Ineos. "Ik hoopte dat ik op een gegeven moment in mijn carrière op zo'n hoog niveau kon werken. Ik dacht dat zo'n kans er misschien binnen een paar jaar zou aankomen. Ik was er niet op aan het jagen, maar het is een droom om die nu te krijgen."

Bigham geeft nog verdere duiding bij zijn precieze taak. "Mijn rol is om alle kennis van het team, de wetenschap over aerodynamica en het materiaal van de atleten te verzamelen en als verbindingspersoon op te treden. Ik rijd met de fiets, maar ik kan het ook hebben over aerodynamica, ik kan de persoon zijn om die twee te overbruggen."