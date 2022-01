Intermarché-Wanty-Gobert duidt de groeiende ambities: "Daarom renner van het kaliber Kristoff gerecruteerd"

Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn er steeds groeiende ambities. Door Alexander Kristoff aan te trekken, heeft de ploeg toch enigszins een statement gemaakt. Het wil voornamelijk in de klassiekers een grotere rol van betekenis spelen.

"We beginnen 2022 met de droom die ons sinds het begin van ons project animeert: we willen wedstrijden winnen en blijven daarbij realistisch", verkondigde CEO Jean-François Bourlart op de persconferentie op stage. "Als Belgisch World Team hebben we de ambitie om in de klassiekers te schitteren en dat is waarom we onder andere een renner van het kaliber van Alexander Kristoff gerecruteerd hebben."

"We willen een grotere rol spelen in de finales en het podium dichter benaderen", is Bourlart specifiek bij het stellen van de doelen. "We richten eveneens onze aandacht op de sprint met sprinttreinen rondom Alexander Kristoff, Biniam Girmay en Gerben Thijssen", voegt Performance Manager Aike Visbeek daaraan toe.

MIKKEN OP STERKE TOUR

Ook het rondewerk blijft belangrijk. "Het team heeft vorig seizoen in de Giro en de Vuelta fantastische momenten beleefd en we willen hetzelfde doen in de aankomende Ronde van Frankrijk", aldus Bourlart. " Ons motto voor dit seizoen blijft hezelfde als vorig jaar, namelijk onze progressie verderzetten. Deze progressie moet op meerdere fronten plaats vinden", besluit Visbeek.

Ondertussen wordt er ook achter de schermen aan de structuur gewerkt, benadrukt Bourlart. "Vanaf dit jaar wordt de steun van de Franse afdeling aan het Belgische deel van de groep toegevoegd. En deze ambitie eindigt niet in de World Tour, want de wens is dat we op termijn de structuur met het bestaande veldritteam nog uitbouwen met een damesteam en een ontwikkelingsploeg."