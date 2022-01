Keisse bespreekt jaar van Evenepoel en kritiek op diens persoon: "Belangrijkste is dat Remco de tijd krijgt om te leren"

Iljo Keisse staat zo'n beetje bekend als de gids van Remco Evenepoel in het peloton. Nog één jaar zijn ze ploegmaats, want dit is het laatste seizoen van Keisse als profrenner. Aan het begin daarvan spreekt de Gentenaar zich uit over de ophef die al eens rond de persoon Remco Evenepoel hangt.

"Ik denk dat Remco een heel zware periode achter de rug heeft", zegt Keisse in Het Laatste Nieuws wanneer hij terugblikt op het voorbije jaar van Evenepoel. "Er waren niet enkel de valpartij en de revelidatie, maar ook de Olympische Spelen, het WK, de hetze daarrond. Het was heel druk en heel veel." Evenepoel was bij momenten ook weer onderwerp van kritiek. "Vaak komt de kritiek van mensen die geen flauw benul hebben waarover ze praten. Ik word daar echt boos van, en ik ben dan nog niet eens rechtstreeks betrokken." © photonews De constante belangstelling voor hem maakt het ook niet simpel. "Remco is op heel jonge leeftijd heel snel heel groot geworden. Het is typisch Belgisch om daar langs alle kanten op te springen. Hij is dat zelf ook niet uit de weg gegaan. Integendeel, hij heeft dat een beetje opgezocht, zeker in het begin." "Hij moet nog leren zijn emotie soms iets meer onder controle te houden, maar je moet mensen de tijd geven om dingen te leren", onderstreept Keisse. "Als ik iets zie waarvan ik denk dat ik het anders zou doen of iets dat niet hoort, dan ga ik hem dat meteen vertellen. Hij aanvaardt dat redelijk van me. Het belangrijikste is dat hij die tijd krijgt om te leren. Dan komt het sowieso goed."