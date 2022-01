Vincenzo Nibali staat voor zeer druk jaar: vijf wielermonumenten en ook twee grote rondes voor de Italiaan

Vincenzo Nibali rijdt vanaf volgend seizoen opnieuw voor Astana Qazaqstan en de Italiaan wil indruk maken. Zo zal hij op 37-jarige leeftijd misschien wel zijn drukste programma ooit rijden met onder meer de vijf wielermonumenten en twee grote rondes.

Vincenzo Nibali is komend seizoen te zien in de vijf wielermonumenten. Zo neemt hij deel aan Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. In Parijs-Roubaix zal de Italiaan zijn debuut maken.

Daarnaast zal Nibali ook twee grote rondes rijden. Hij start namelijk in de Giro, maar ook in de Tour de France. Ook andere wedstrijden zoals de Ronde van Valencia en de Tirreno-Adriatico staan op het programma van Nibali.