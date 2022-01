VOORBESCHOUWING: sprintsnelheid Ewan en bevestiging bij jonge talenten moeten sponsor overtuigen

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden in eerste instantie de Belgische ploegen onder de loep. Vandaag: Lotto Soudal.

SAMENSTELLING

Victor Campenaerts 2.0 keert terug naar het oude nest, kan hij als klassieke renner oogsten? Selig en Schwarzmann werden bij Bora-Hansgrohe gehaald om de sprinttrein op punt te stellen. Beullens, De Lie en Drizners willen bewijzen dat ze klaar zijn voor de volgende stap. Marczyński stopte, terwijl Goossens, Oldani en Thijssen bij een ander Belgisch team terecht konden. Ook Degenkolb en Van der Sande gingen weg.

PLUSPUNTEN

De terugkeer van Campenaerts is een versterking voor de kern voor het voorjaar, zeker als hij attractief koersen weet om te zetten in resultaten. Jonge talenten Vermeersch en Van Moer braken door in 2021, aan hen om hun progressie verder te zetten.

Met Caleb Ewan heeft Lotto Soudal nog altijd een absolute topsprinter in huis. Een groot deel van de verantwoordelijkheid komt opnieuw op zijn schouders te liggen, maar die kan hij wel aan. Als hij deze keer gespaard blijft van pech kan de Australiër meerdere successen boeken in de vlakke ritten in grote ronden. En wie weet wat er mogelijk is in Milaan-Sanremo, waar hij vorig jaar bergop indruk maakte.

MINPUNTEN

De aanwezigheid van Philippe Gilbert en Thomas De Gendt staat niet langer garant voor succes. Een tegenvallend tweede deel van 2021 stemde De Gendt toch tot nadenken en ook voor Gilbert is winnen moeilijk geworden. Of kunnen deze twee ervaren rotten zich nog eens heruitvinden door een sterk 2022 te rijden?

Soudal haakt met zekerheid af als belangrijke sponsor na 2022. Ongetwijfeld wordt er achter de schermen werk gemaakt van opvolging, maar goede resultaten zouden daar wel bij helpen. Er komt toch een zekere druk op de renners te liggen, Lotto staat voor een belangrijk jaar.

X-FACTOR

Met Ewan en Vermeersch haalde Lotto in 2021 twee keer een tweede plaats in een Monument, lang geleden was dat. Omdat de ploeg al zo lang nastreeft om weer een rol te spelen in de voorjaarsklassiekers, is het toch vooral uitkijken of de progressie zich doorzet bij Vermeersch. Een herhaling van zijn prestatie in Parijs-Roubaix is niet vanzelfspreken, maar zou Lotto wel een nieuw elan geven.