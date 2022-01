📷 INEOS Grenadiers toont nieuwe fiets van Olympisch kampioen Richard Carapaz

Aangezien Richard Carapaz de huidige, olympische kampioen is, zal de renner ook komend seizoen op een speciale fiets te zien zijn. Zo is ook nu het goud verwerkt in de fiets van de Ecuadoriaan.

INEOS Grenadiers heeft deze avond de nieuwe fiets van Richard Carapaz bekendgemaakt op Twitter. Er is ook een filmpje bij te zien van hoe de fiets is gemaakt. Uiteraard is het goud weer nadrukkelijk van de partij. U kan de nieuwe fiets hieronder terugvinden. The 𝓰𝓸𝓵𝓭𝓮𝓷 touch 👌



Watch @RichardCarapazM's 2022 @Pinarello_com DOGMA F Disc being built 👇



