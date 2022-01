VOORBESCHOUWING: rugproblemen van Mathieu van der Poel zorgen voor onzeker seizoensbegin Alpecin-Fenix

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden in eerste instantie de Belgische ploegen onder de loep. Vandaag: Alpecin-Fenix.

SAMENSTELLING PLOEG Alpecin-Fenix zag een aantal van zijn renners stoppen met wegwielrennen, zoals Roy Jans, Petr Vakoč en Philip Walsleben. Tulett, Vergaerde en Vervaeke versierden een overstap naar een gerenommeerde ploeg en ook Modolo vertrok. De contracten van De Vreese, Meisen en Richardson werden niet verlengd. Alpecin-Fenix verwelkomt dan weer Mareczko, Gogl, Stannard, Oldani, Bax, Van den Bossche en Ballerstedt. PLUSPUNTEN Mathieu van der Poel is ook dit jaar het grote uithangbord van Alpecin-Fenix. Met zo'n wereldtopper in de rangen maak je het hele jaar door kans op de overwinning in de grootste wedstrijden. Ook Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn steevast goed voor enkele zeges: weinig ploegen die over twee zulke sterke sprinters beschikken. Ondanks dat het nog altijd 'maar' een ProTeam is, presteerde Alpecin-Fenix de voorbije jaren beter dan vele WorldTour-ploegen. De ploeg zit dus al meerdere seizoenen in een goede flow: een teken dat achter de schermen goed gewerkt wordt. MINPUNTEN Het seizoen moet ingezet worden met heel wat onzekerheid rond kopman Mathieu van der Poel, die eerst volledig moet herstellen van zijn rugklachten. In principe geraakt die wel klaar tegen de klassiekers. In het beste geval hoeft dit hierna geen probleem meer te zijn, maar rugproblemen kunnen vaak lang aanslepen. Hopen maar dat die later in het seizoen geen factor meer zijn. De Tour van vorig jaar maakte duidelijk dat een pluspunt ook een gevaar kan inhouden. Het zal van belang zijn om snelle mannen Merlier en Philipsen allebei van voldoende kansen te voorzien en die situatie goed te managen, zodat niet één van die twee gefrustreerd achterblijft. X-FACTOR In een ploeg met Mathieu van der Poel kan dat alleen maar Mathieu van der Poel zijn. Zeker nu er zorgen zijn rond zijn fitheid bij het begin van het seizoen. Ze zullen bij Alpecin-Fenix opgelucht ademhalen als Van der Poel snel weer zijn beste niveau haalt.