Sep Vanmarcke heeft winter vol kopzorgen achter de rug: "Misschien komt het wel goed uit"

Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) kende een bijzonder vervelende winter, maar daar is een medische reden voor.

De 33-jarige renner zit met een vervelend probleem. “Door een valpartij in de Vuelta is Sep zijn knie anders gaan gebruiken”, legt trainer Luc Wante uit aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Daardoor is de spieropbouw in de heup verstoord en heeft hij last aan zijn knie gekregen. Sep heeft 50 dagen training verloren, maar Lieven Maesschalck en zijn team hebben het probleem nu bijna opgelost gekregen. De grote klassiekers zijn nog een eind weg, maar we moeten afwachten. Met twee uur fietsen per dag komen we er niet.”

Voor ploegleider Demol is dit niet meteen een drama. “De laatste week van de ploegstage heeft Sep goed kunnen meetrainen. We moeten nu niet panikeren. Er is nog een tijd te gaan tot zijn koersen.”

Vanmarcke is gewoon van vroeg te pieken, maar dat zal nu wellicht helemaal anders zijn. “Misschien is het wel goed voor Sep dat hij een keer verplichte rust heeft moeten nemen.”