Yves Lampaert maakt programma voor 2022 bekend: één iets nog niet duidelijk

Yves Lampaert rijdt zijn laatste jaar onder contract bij Patrick Lefevere. Hij heeft een mooi programma opgemaakt.

Lampaert hoopt om in 2022 die hele grote overwinning te pakken. “Maar ik jaag me niet op en ga gewoon mijn best doen zoals ik dat altijd doe. Zo’n klassieker komt niet op bestelling”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Yves Lampaert rijdt dit jaar al zeker de volgende koersen: Ronde van Valencia, Ronde van de Algarve, Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Parijs-Nice, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

En dan is het uiteraard hopen op een Tourdeelname. “Het is in deze ploeg elk jaar redelijk knokken voor de plaatsjes, dus zal ik me opnieuw moeten bewijzen. Anders wordt het voor mij de Vuelta.”