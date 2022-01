Dat belooft voor het WK: vier tenoren zorgen voor heerlijke cross in Hoogerheide, Iserbyt zet de puntjes op de i

Wie tankte in Hoogerheide het meest vertrouwen in aanloop naar het WK? Iserbyt en Pidcock, de twee grote favorieten, tekenden voor die grote afspraak al present. Iserbyt haalde het dankzij een sterk einde van de cross van Pidcock en mag hopen op eenzelfde scenario in de VS.

In het wedstrijdbegin waren het crossers als Kamp en Hermans die zich roerde, maar in het tweede deel van de eerste ronde was het vooral Van der Haar die het tempo omhoog trok. Hermans, Kamp en Van Kessel sloten aanvankelijk wel aan. Voor Kamp en Van Kessel was dat wel maar van korte duur.

VAL VAN DER HAAR EN HERMANS

In de achtervolging knalde Aerts tegen de balkjes, gelukkig zonder veel erg. Pidcock maakte op datzelfde moment de oversteek naar voren. Niet veel later gingen Van der Haar en Hermans erbij liggen in een bocht en werd ook de rest achter hen opgehouden. Hermans moest kort hierna ook opgeven, Pidcock was vertrokken voor een solotocht.

Pidcock bouwde een mooie voorsprong van vijftien seconden op ten opzichte van eerste achtervolgers Vanthourenhout en Iserbyt, het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal. De koers lag echter nog niet in de beslissende plooi, want Iserbyt had nog wel wat over en reed in zijn eentje de kloof helemaal dicht. Kregen we zo al de tweestrijd die ook op het WK verwacht wordt?

MET KWARTET SLOTRONDE IN

Ja en neen. Ook Van der Haar en Vanthourenhout waren niet ver weg, het kwartet was samen na ruim 50 minuten koers. Iserbyt ging in de laatste ronde toch de forcing voeren. Pidcock maakte er werk van om het gaatje te dichten, maar een sterke Iserbyt bleef voorop. Van der Haar spurtte voorbij Pidcock nog naar plek twee.