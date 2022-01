Eli Iserbyt pleit voor bepaalde strategie op het WK veldrijden: "We moeten een goede tactiek kiezen"

Eli Iserbyt tankte vertrouwen voor het WK veldrijden met een zege in Hoogerheide. Nu de juiste tactiek bepalen en dan zou een Belg in de buurt van de wereldtitel moeten komen in Fayetteville. De kans is groot dat dat dan Iserbyt is.

Iserbyt maakte een mindere start in Hoogerheide nog helemaal goed. "Ik denk wel dat ik Michael Vanthourenhout echt nodig had op het einde", erkende de winnaar van de laatste WB-cross in het flashinterview. Eens hij alleen voorop was, riep Mario Declercq hem toe: 'Alles of niets'! "Mario heeft veel ervaring in finales. Als hij zegt dat het alles of niets is, dan is het alles of niets. Ik ben blij dat het alles is."

"Ik dacht niet dat ik Pidcock nog ging terughalen. Daardoor was ik wel verrast. Dat moeten we meenemen naar volgende week. Misschien zien we volgend weekend opnieuw de vier zelfden vooraan. Twee van die vier zijn geen Belg, we moeten dus een goede tactiek kiezen. De bondscoach heeft gezien wie de sterkste Belgen zijn. Alles dus op mij en misschien Toon Aerts", heeft Iserbyt een duidelijke voorkeur qua tactiek.

LESSEN TREKKEN UIT EK

Volgens de winnaar van de Wereldbeker is het belangrijk om lessen te trekken uit het EK, dat gewonnen werd door Van der Haar. "We hebben op het EK gezien dat het niet de beste tactiek is om te beginnen met vijf renners die de koers kunnen winnen. Lars van der Haar is goed, Pidcock is goed. We maken met het Belgische kamp ook kans, maar mikken best op één of twee renners."