Belgische beloftenkampioene hoopt er - in haar eentje - het beste van te maken op het WK veldrijden

Het WK veldrijden komt nu wel dichtbij, ook voor de jeugdcategorieën. De Belgische beloftenkampioene komt ook in actie op het WK. Aan Kiona Crabbé om ons land in Fayetteville zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en het onderste uit de kan te halen.

Door op het BK in Middelkerke bij de elite als achtste te eindigen, bezorgde de 20-jarige Kiona Crabbé zichzelf de nationale titel bij de beloften. Wat het WK betreft, hoopte Crabbé in de eerste plaats dat het zou doorgaan, want dat was toen nog niet zeker. En dat ze de selectie zou halen.

ALS ENIGE BELGISCHE AAN DE START

Een dag later maakte bondscoach Vanthourenhout de WK-selectie bekend en wat bleek? Crabbé ging inderdaad mee bij de U23. Sterker nog, ze was de enige in haar categorie die mee naar het WK mocht. De renster van IKO-Crelan staat straks als enige Belgische aan de start bij het WK voor dames beloften. Dat begint zondag 30 januari om 20u Belgische tijd.

Met welke verwachtingen richt onze belofte nu het vizier op het WK in Amerika? "Ik hoop gewoon het beste van mezelf te geven", zegt Kiona Crabbé. Vorig jaar ging de wereldtitel bij de beloften naar een Nederlandse. Het zou niet verbazen moest dat scenario zich opnieuw herhalen. Crabbé beseft dat er zware concurrentie zal zijn. "En ja, onder andere de Nederlandse meisjes komen er terug bij."