Luxemburger Kevin Geniets gaat nog een paar jaar door bij huidige ploeg en heeft ambitie in de klassiekers

Veel Luxemburgers zijn er niet in het profpeloton, Kevin Geniets maakt er wel deel van uit. Nog een paar jaar blijft dat zeker duren, want Geniets heeft net zijn handtekening gezet onder een contractverlenging bij zijn ploeg Groupama-FDJ.

De Franse formatie kondigt met trots aan dat de Luxemburgse kampioen op de weg en in het tijdrijden een nieuw contract tot het einde van 2024 heeft getekend. Voor Geniets betekent het ook dat hij zonder zorgen het nieuwe seizoen kan aanvatten.

"We willen met de ploeg zien hoe ver ik kan geraken in de klassiekers. Ik ken daar mijn limieten nog niet", geeft Geniets, die in 2021 negende werd in de Omloop, meteen een doelstelling aan voor de volgende jaren. "Mijn tweede missie zal zijn om de kopmannen te helpen in de grote ronden. Ik moet nog progressie maken in de bergen om hen zo lang mogelijk te kunnen bijstaan."

Nous sommes heureux de vous annoncer la prolongation de contrat jusqu'en 2024 de Kevin Geniets, double Champion du Luxembourg ! 🤝 pic.twitter.com/K2PzGVpjeU — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 24, 2022

Sportdirecteur Yvon Madiot ziet Geniets bij Groupama-FDJ nog meer op de voorgrond treden. "Kevin heeft sportieve kwaliteiten. Hij maakt deel uit van het project rond de klassiekers, maar is ook een goede ploegmaat. Hij gaat heel belangrijk worden voor de ploegen in de jaren die nog komen."