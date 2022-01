Pech voor Fransman van AG2R Citroën Team: hij heeft positief getest op het coronavirus en moet de Challenge Mallorca aan zich voorbij laten gaan

Heel wat renners zullen binnenkort hun seizoen beginnen in de Challenge Mallorca. Normaal was daar ook Benoît Cosnefroy bij, maar de Fransman heeft positief getest op het coronavirus.

Benoît Cosnefroy laat zich al enkele jaren zien in het wielrennen. Zo werd de Fransman in 2020 nog tweede in de Waalse Pijl. Dit seizoen wil hij zich opnieuw laten zien, maar de Challenge Mallorca moet hij al aan zich voorbij laten gaan.

Normaal gezien was de Challenge Mallorca de eerste wedstrijd van Cosnefroy in het nieuwe seizoen, maar het coronavirus heeft er anders over beslist. Volgens Wielerflits is de renner van AG2R Citroën Team namelijk besmet, waardoor hij niet aan de wedstrijd kan deelnemen.