Niels Albert schuift opvallende renner naar voren om wereldkampioen veldrijden te worden

Niels Albert gelooft niet in een ploegtactiek voor het WK veldrijden van zondag in het Amerikaanse Fayetteville.

Voor Niels Albert moet er niet veel nagedacht worden, gewoon koersen is de boodschap. “'Een WK heeft geen tactiek nodig”, vertelt hij aan HLN. “Wanneer was de laatste keer dat ploegenspel de winnaar in een cross bepaald heeft? Ik zou iedereen zijn kans laten gaan.”

Hij schuift een opvallende naam naar voren als kandidaat-wereldkampioen. “Michael Vanthourenhout. Ik geloof echt in zijn kansen. Pidcock en Van der Haar zet ik op twee en drie. Vanthourenhout heeft dat van nature, dat nonchalante. Maar hij heeft ook het voordeel dat hij niet de druk voelt van Iserbyt en Pidcock. Hij kan zich veel meer ontspannen voorbereiden. Of hij echt gaat winnen, weet ik niet, maar Michael staat sowieso op het podium.”

Volgens Albert zal de druk Eli Iserbyt te veel worden. “Ik zou hem graag zien winnen, maar het is geen cadeau om favoriet te zijn. We hebben gezien wat er met Wout van Aert in Leuven is gebeurd. Die ging ook wereldkampioen worden, maar de druk woog op hem. Ook daarom zet ik Michael op één: ik wil Eli een beetje sparen.”

“Hij heeft een heel goed seizoen gereden en van mij moet hij niks meer. Het zal niet helpen wat ik doe, op mijn eentje krijg ik de verwachtingen niet omlaag, maar hiermee wil ik een statement maken.”