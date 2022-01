Twee Nederlandse toppers minder: Denise Betsema en Annemarie Worst moeten passen voor WK veldrijden

Pauwels Sauzen-Bingoal bevestigde reeds dat Betsema door ziekte het WK veldrijden moet missen en bij verschillende Nederlandse media is te lezen dat ook Annemarie Worst niet afreist naar Fayetteville. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat Betsema geen Covid-19 heeft, Worst heeft wel het virus opgelopen.

We’ve got some sad news: we’ll be missing Denise Betsema during Worlds in Fayetteville 😔 Denise got sick yesterday (no Covid-19 luckily), so we decided not to travel to the States. Get well, @Deniesoverseas 🍀



📷 Davy De Blieck #CXWorlds #Fayetteville2022 pic.twitter.com/ydz8DDqvcV