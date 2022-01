Mario De Clercq betreurt dat Van Aert niet meedoet aan WK: "Zo veel respect dat ik hem mis als hij er niet bij is"

Mario De Clercq kan zondag de ploegleider van een wereldkampioen zijn. Als Van Aert aan het WK had meegedaan, was het wellicht iets anders geweest. De Clercq vindt het jammer dat Van Aert er niet bij is, ook al levert dat een enorme opportuniteit op voor één van 'zijn jongens'.

Het Laatste Nieuws sprak met De Clercq en vroeg hem onder meer of hij verbaasd was toen Van Aert aankondigde niet naar Fayetteville te gaan. "Ja, ik was verrast. Zeker na die campagne. Zonder die materiaalproblemen in Hulst had hij niks verloren, was het tien op tien geweest. Maar ik kan hem wel begrijpen dat hij graag de Ronde of Roubaix wil winnen."

Is dat meer waard dan een vierde keer wereldtitel in het veld? "Als ik de kans zou krijgen, zou ik direct twee wereldtitels inleveren voor één van die klassiekers. Maar ik vind het spijtig dat hij niet meedoet." Het is toch door het verstek van Van Aert dat renners van Pauwels Sauzen-Bingoal nu zo'n enorme kans krijgen? "Als ex-sporter heb ik zo veel respect voor mensen als Van Aert dat ik hem mis als hij er niet bij is. Echt waar."

VDP OP RECORDJACHT

Wat gaat de link nog zijn tussen Mathieu van der Poel en het veldrijden na de problemen van dit seizoen? "Mijn insziens gaat Van der Poel zich de komende jaren enkel fixeren op de WK's. Hij is al vier keer wereldkampioen geweest. Ik denk dat het in de familie speelt dat ze het record van Erik De Vlaeminck willen evenaren en verbeteren."

GOUDEN KANS VOOR ISERBYT EN VANTHOURENHOUT

Maar komend weekend geen Wout of Mathieu, de winnaar kan dus uit het team van De Clercq komen. "Als Eli niet wint, wordt hij geen tweede of derde, maar eerder zevende. Het mentale is zo belangrijk bij hem. Eli zou een mooie wereldkampioen zijn na alles wat hij al gewonnen heeft. Maar ik gun het Michael evenzeer." En Sweeck? "Ik denk dat het te lastig gaat zijn voor hem. Die klim is lang en steeds steiler naar het einde."