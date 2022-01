Vierde plaats voor Tim Wellens in Trofeo Calvià, ook Belgische debutant Intermarché-Wanty-Gobert eindigt in top 10

Deze middag werd in de Challenge Mallorca de Trofeo Calvià afgewerkt. De overwinning was er voor de Amerikaan Brandon McNulty, maar ook enkele landgenoten konden indruk maken. Zo eindigden twee Belgische renners in de top 10.

Brandon McNulty won de Trofeo Calvià na een indrukwekkende solo van 60 kilometer, maar daarachter konden ook enkele Belgen indruk maken. Zo zat Tim Wellens in de eerste achtervolgende groep en eindigde hij op een knappe vierde plaats. Ook Kobe Goossens zat in deze groep. De jonge renner maakte vandaag zijn debuut voor Intermarché-Wanty-Gobert na zijn overstap van Lotto Soudal en Goossens eindigde op de zevende plaats.