Manager van Quinten Hermans haalt stevig uit naar wielerbond

Dat Quinten Hermans door een coronabesmetting niet op het WK veldrijden staat was een fikse tegenslag voor de renner.

Manager Hans Van Kasteren gaat niet akkoord met de procedure die de wielerbond rond heel deze zaak heeft gevolgd. “Quinten had inderdaad positieve coviduitslagen op zondag en maandag, maar die waren zo licht dat hij op woensdag met grote waarschijnlijkheid negatief zou testen”, vertelt Van Kasteren op een persconferentie.

“We hebben dat argument nog aangehaald bij de bond. We hebben aangeboden om de reis zelf te betalen, aangezien de materialen toch al in Amerika zijn. We wilden dan nóg eens een test doen in Amerika.”

Zover kwam het echter niet, want de bond wilde dat niet. “Maar niets mocht baten, men week niet af van de procedure. Ik vind dat hier een sportman wordt bestolen. Quinten had zondag perfect en covidvrij aan de start kunnen staan.”