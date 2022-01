Renner van Lotto Soudal mist GP La Marseillaise na positieve coronatest

Sylvain Moniquet begint dit seizoen aan zijn tweede jaar bij Lotto Soudal, maar zijn openingskoers dit seizoen valt al in het water. Zo is de Belgische renner er niet bij in de Franse eendagswedstrijd GP La Marseillaise.

Normaal gezien zat onze landgenoot in de selectie van Lotto Soudal, maar het coronavirus strooit roet in het eten. Sylvain Moniquet is namelijk besmet, waardoor hij de Franse wedstrijd aan zich voorbij moet laten gaan.

Sylvain Moniquet misses season opener due to Covid-19 infection. @sylvainmoniquet has tested positive on Covid-19 at a PCR-test. As a result, he will miss Sunday's Grand Prix La Marseillaise, which was going to be his first race of the season.



