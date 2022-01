🎥 Jumbo-Visma pakt uit met hilarisch filmpje: "Waarom vragen we het niet aan Wout? Die kan toch alles?"

Jumbo-Visma beschikt over echte wintersporters. Dat kan over Wout van Aert gaan, maar ook over de schaatsers. Naast een wielerploeg heeft Jumbo-Visma immers ook een schaatsploeg. Met de Winterspelen die voor de deur staan, kunnen de ijsschaatsers wel wat tips gebruiken.

Die komen aan bod in een hilarisch filmpje, met een hoofdrol voor Primož Roglič, die de tips presenteert aan enkele van zijn collega's uit de wielerploeg. "De eerste tip komt van mij: niet vallen. Tip 2: wees voorzichtig. Het kan heel glad zijn na de dweilpauze. Tip 3: pas op voor mensen langs de kant die een bordje vast hebben." In het ijsschaatsen is dat meestal een coach met een tijdopname, geen toeschouwer die het peloton doet vallen.

Vervolgens komt er een suggestie uit de groep: "Primož, waarom vragen we het niet aan Wout? Die kan toch alles?" Waarop Roglič antwoordt: "Dat is een brilliant idee. Tip nummer 4: vraag het aan Wout." En dan nog eentje om af te sluiten: "Tip nummer vijf, opnieuw eentje van mij: it ain't over till it's over."

Roglič richt zich vervolgens tot de ijsschaatsers die naar de Spelen in Peking gaan. "En als het jullie niet lukt in Peking, kunnen jullie altijd een andere sport proberen. Net zoals ik", verwijst hij naar zijn switch van schansspringer naar wielrenner.