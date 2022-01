"Als Van Aert en Van der Poel er bij zijn, zou er veel meer stress zijn": uiteenlopende meningen over druk op WK

Hoe zit het met de stress bij de jongens die nu kans maken op het WK? Zonder Van Aert en Van der Poel die meedoen, krijgen sommigen een gouden opportuniteit om wereldkampioen te worden. Zorgt dat voor meer druk of niet?

Ik denk dat die factor niet gaat meespelen", verrast Paul Herygers in Extra Time Cross. "Ik denk dat de meesten opgewekt zijn omdat ze er voor kunnen strijden. De kansen liggen open voor iedereen. Als Van Aert en Van der Poel er bij zouden zijn, zou er veel meer stress zijn. Ik denk dat je nu blij bent dat je kans maakt."

Eenzelfde geluid was te horen bij Erwin Vervecken. "Als Van Aert en Van der Poel er bij zijn en er in de finale ineens een kans is voor een andere renner, dan denk ik dat de stress begint te wegen. Het is nu in principe een wedstrijd zoals ze er al heel veel hebben gereden."

MEEUSEN EN LIBOTON VERWACHTEN WEL MEER DRUK

Aan de andere kant van de tafel was een andere mening te horen. "Ik ben het niet volledig eens met Paul", aldus Tom Meeusen. "Ik denk dat die mannen toch wel extra stress voelen, omdat ze denken: "Ik kan winnen." Je kunt moeilijk inschatten wie daar het best tegen zal kunnen."

"Ik sluit mij ook aan bij de mening van Tom", pikt Roland Liboton in. "In de toekomst zullen er nog wel kansen zijn voor die jongens, maar dan worden ze ook een dagje ouder en moet het ook allemaal eens meezitten."