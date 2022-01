Egan Bernal reageert voor het eerst zelf op crash: "Bijna verloor ik mijn leven door te doen wat ik het liefste doe"

Egan Bernal heeft voor het eerst na zijn crash op training zelf gesproken in de media. Zijn leven had in gevaar kunnen komen, beseft hij. Hoewel er hem nog een lange weg terug wacht, kijkt hij toch positief naar de toekomst.

Egan Bernal heeft op sociale media de gevolgen van zijn valpartij aangekaart en hoeveel erger het nog had kunnen zijn. "Ik had 95% kans om een dwarslaesie (een beschadiging van de zenuwbanen in het ruggenmerg, wat vaak tot verlamming leidt) over te houden aan mijn val. Bijna verloor ik het leven door te doen wat ik het liefste doe." Hoewel Bernal vele ernstige breuken heeft opgelopen, is hij aan een drama ontsnapt: dat besef is ondertussen doorgedrongen. "Ik wil God, het ziekenhuis en alle specialisten bedanken om het onmogelijke te doen. Ik wil ook mijn familie bedanken." por sus deseos. Sigo en UCI a espera de más cirugías pero confiando en Dios todo va a salir bien. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) January 28, 2022 Vrijdag waren er nog twee kleine medische ingrepen gepland, nadat Bernal reeds twee andere operaties onderging. "Ik lig nog steeds op intensive care, maar vertrouw er op dat alles goedkomt."