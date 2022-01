Pas gestopte Nicolas Roche keert terug naar de wielerwereld in een andere functie

Lang heeft het afscheid van Nicolas Roche aan de wielerwereld niet geduurd. Een functie werd hem aangeboden waar hij klaarblijkelijk maar al te graag invulling aan wil geven: Roche wordt ploegleider bij de Ierse wielerfederatie.

De 37-jarige Roche was profrenner van 2004 tot het einde van 2021. Roche sloot zijn actieve wielercarrière af bij DSM, opvolger van Sunweb. Twee ritzeges in de Ronde van Spanje waren de hoogtepunten van die loopbaan. Hij gaat zich nu opnieuw in de wielerwereld storten, zij het op een heel andere manier.

Cycling Ireland maakte bekend dat het Roche heeft aangesteld als sportdirecteur. Zijn rol is om Ierse renners voor te bereikden op het EK en het WK. Roche zal ook de taak van mentor voor de junioren en U23 opnemen. Tevens zal hij het wegprogramma in aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 mee uittekenen. "We zijn verheugd dat Nicolas Roche onze ambitie en visie deelt", aldus Iers bondsvoorzitter Liam Collins.

Roche kaartte zijn nieuwe job ook aan op zijn Instagrampagina. "Ik ben extreem blij om aan te kunnen kondigen dat ik aangesteld ben als sportdirecteur voor de nationale Ierse eliteploeg. Ik kijk er naar uit om er al mijn energie in te steken om de ploeg te ondersteunen. Bedankt Cycling Ireland voor deze kans."