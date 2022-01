Intermarché-Wanty-Gobert verlengt contract van Duitser: "Professionaliteit en goede sfeer in evenwicht"

In zijn eerste jaar kreeg Zimmermann één overwinning achter zijn naam: hij won de tweede rit in de Tour de l'Ain. De samenwerking gaat dus nog enkele jaren door. "Ik ben zeer blij en gemotiveerd om 2022 met een contractverlenging bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux te starten! Ik ben er namelijk van overtuigd dat er weinig andere omgevingen zijn waarin de balans tussen professionaliteit en goede sfeer zo in evenwicht is."

Zimmermann legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Terwijl we hard trainen en veel tijd spenderen aan alle facetten van het performance plan, hechten we veel belang aan ontspanning en plezier beleven." De GP Marseillaise van zondag 30 januari zal de eerste koers zijn van de Duitser dit jaar.

We are pleased to announce that Georg Zimmermann 🇩🇪 has extended his contract with the team until the end of 2024! @g_immermann will start his second season with us tomorrow in the GP de La Marseillaise 🇫🇷



