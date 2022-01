Quick-Step Alpha Vinyl gaat voor succes met Jakobsen maar ook met Evenepoel in Valencia: "Een lastige koers"

Remco Evenepoel voert samen met Fabio Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl aan in Valencia, waar op 2 februari de Ronde van Valencia van start gaat. Quick-Step wil daar vooral scoren met Jakobsen, aangezien er enkele vlakke ritten zijn. Korte rittenkoersen zijn natuurlijk ook Evenepoels specialiteit.

Het was al eerder aangekondigd dat het wielerseizoen van Remco Evenepoel in de Ronde van Valencia zou beginnen. Ook Fabio Jakobsen komt daar dus aan de start. Hun andere ploegmaats ter plekke zijn Mattia Cattaneo, Josef Černý, Mikkel Honoré, Yves Lampaert en Michael Mørkøv.

Tom Steels zal één van de ploegleiders zijn die de renners bijstaat. "Als we kijken naar de ploeg voor Valencia, gaan we zeker kansen krijgen, vooral met Fabio Jakobsen. Sommige ritten zouden immers moeten eindigen in een massasprint. Maar ook Remco Evenepoel, Mikkel Honoré en Mattia Cattaneo kunnen mooie dingen laten zien", ziet Steels mogelijkheden voor meerdere renners.

TWEE ZWARE AANKOMSTEN

De reden waarom ook de klimmerstypes hun ding kunnen doen, is duidelijk. "Het is een uitdagend parcours, met twee zware aankomsten. In één van deze ritten zit ook een aardig aantal gravelkilometers, wat het nog moeilijker zal maken. We zouden graag een ritzege behalen en indien mogelijk een goed klassement. Maar het is een lastige koers en we weten dat het niet gemakkelijk zal zijn."