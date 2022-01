Belgische zege in GP La Marseillaise! Amaury Capiot sprint net iets sneller dan ex-wereldkampioen

Amaury Capiot heeft indruk gemaakt in de GP La Marseillaise. Onze landgenoot heeft namelijk zijn eerste profzege te pakken door in de sprint onder meer ex-wereldkampioen Mads Pedersen te kloppen.

Vandaag stond in Frankrijk de eendagswedstrijd GP La Marseillaise op het programma. Verschillende renners probeerden een sprint te ontlopen, maar er werd uiteindelijk toch gesprint voor de zege. Daarin kregen we een Belgische winnaar.

Amaury Capiot, een Belgische renner van Team Arkéa Samsic, heeft namelijk zijn eerste profzege te pakken. Hij was in de sprint sneller dan Mads Pedersen en Francisco Galván. Edvald Boasson Hagen en Benoît Cosnefroy eindigden mee in de top 5.