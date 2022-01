Capiot klopt ex-wereldkampioen en kan nu wél juichen: "Deel van groep renners dat ook koersen kan winnen"

Zo, dat heeft Amaury Capiot wel verdiend. Zijn gejuich is op zijn plaats. Een ex-wereldkampioen kloppen, dat staat altijd mooi op het cv. Capiot haalde het in de GP Marseillaise in de sprint voor Mads Pedersen. De ontgoocheling na die tweede plek in Valencia is meteen weg.

Capiot demonstreert zijn snelle benen in dit seizoensbegin. Een week geleden werd de Belg van Arkéa-Samsic nog tweede in de Classica Valenciana, in de GP Marseillaise deed hij nog een plaatsje beter. "De ploeg heeft goed werk geleverd. Maxime Bouet was de perfecte gids. Ik wil alle ploegmaats hulde brengen voor het geleverde werk. Iedereen presteerde voorbeeldig om me een in een ideale positie te krijgen voor de sprint."

EERSTE OVERWINNING SINDS OVERSTAP

In zijn eerste jaar bij de Franse formatie moest Capiot het stellen met ereplaatsen, nu is die ultieme bekroning er wel. "Dit is mijn eerste overwinning sinds mijn komst naar Arkéa-Samsic. Daar was ik naar op zoek dit jaar. Nairo Quintana, Warren Barguil en Nacer Bouhanni zijn de kopmannen om koersen te winnen. Achter hen is er een groepje renners, waar ik deel van uitmaak, dat ook koersen kan winnen."

Dat is bij deze bewezen en de ploeg kan er alleen maar wel bij varen. "Het is goed voor de ploeg om te winnen met renners die hun kans grijpen wanneer de kopmannen er niet zijn", besluit Amaury Capiot.