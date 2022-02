🎥 Eerst spelen, dan koersen: Evenepoel liet zich dag voor zege in bijzijn van Lampaert gaan op heel andere wijze

Kon Evenepoel de zege pakken omdat hij wel héél ontspannen aan de start kwam? Met Lampaert amuseerde Remco Evenepoel zich alvast rot een dag voor de start van de Ronde van Valencia. Meer dan een speeltuin was daar niet voor nodig.

Met een splijtende demarrage knalde Remco Evenepoel in de openingsetappe van de Ronde van Valencia naar de ritzege en de leiderstrui. Wat had het 22-jarige supertalent zo'n 24 uur voordien gedaan? Toen zat Remco, jawel, op de schommel. En ook daar liet hij zich helemaal gaan.

ICYMI



This was @EvenepoelRemco 24 hours before his first victory of the year 😁 pic.twitter.com/UK9jiz50yZ — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 2, 2022

Geholpen ook door af toe een duwtje in de rug van ploegmaat Yves Lampaert, die er ook wel de fun van in zag en het ondertussen vastlegde op beeld. Nadat hij van de schommel af kwam, vond Evenepoel alvast dat hij een groots nummer had neergezet. En toen moest zijn groots nummer in de Ronde van Valencia nog komen.

Boys will be boys - Part 2 pic.twitter.com/QXZjMSrTV1 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 1, 2022

Het was overigens niet enkel de schommel die Remco Evenepoel beviel. Geef hem een speeltuin en hij kan er wel raad mee. Bij het bekijken van de filmpjes van Quick-Step Alpha Vinyl kan u ongetwijfeld een glimlach niet onderdrukken. Het heeft klaarblijkelijk geholpen om Remco Evenepoel helemaal ontspannen te krijgen, klaar om meteen een topprestatie af te leveren.