Caleb Ewan na zesde plaats in Saudi Tour: "Om nu al in deze vorm te zijn, is positief om mee te nemen naar het seizoen"

Caleb Ewan vertelde het op de Twitterpagina van Lotto Soudal. "Natuurlijk wisten we dat het heel moeilijk zou worden, maar het was een te mooie kans om te missen. We hebben het geprobeerd en ik zat er niet te ver vanaf. Om nu al in deze vorm te zijn waarin ik niet te ver van de overwinning af zat, is positief om mee te nemen naar het seizoen", aldus de sprinter.

"Morgen is er een nieuwe kans om de zege te pakken en de groene trui terug te krijgen. Er komen nog twee sprintkansen en we zullen vol gas geven", legde Caleb Ewan uit.

