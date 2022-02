"Het gaat niet regenen"? Toch wel, al houdt dat Mathieu van der Poel niet tegen om ook buiten rit af te werken

Mathieu van der Poel heeft nu ook voor het eerst sinds zijn pauze buiten een rit afgewerkt. De regen moest hij daarvoor wel trotseren. Het waren niet meteen de weersomstandigheden waar Van der Poel zich aan verwacht had, wél is het een goed teken met het oog op zijn herstel.

Mathieu van der Poel staat nu al sinds het einde van vorig jaar aan de kant, nadat rugproblemen een vroegtijdig einde maakten aan zijn veldritcampagne. Sindsdien maakte hij wel al een ritje op de rollen, maar over een training in de buitenlucht was nog niets geweten. Tot nu.

Mathieu van der Poel heeft een kleine twee uur buiten gereden en plaatste de gegevens van die fietstocht op Strava. Het werd een tocht tussen Schilde en Herentals: goed voor een rit van 64,33 kilometer. Van der Poel reed wel voornamelijk over vlakke wegen, met slechts een hoogteverschil van 22 meter. Hij deed er 1 uur en 57 minuten over.

HERSTELTRAINING

Uit het opschrift boven de gegevens van zijn rit laat Van der Poel verstaan dat semiprof Niels Verdijck hem gezegd had dat het niet ging regenen. Wél dus. Dat moest Van der Poel er bijnemen. Uit zijn sociale media blijkt dat hij nadien nog langs ging voor een hersteltraining bij Sportoase Groot Schijn, een sportcomplex in Antwerpen.