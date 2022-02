Remco Evenepoel rondt aanval op zwaarste punt van slotklim fraai af: "Wist dat ik goed was en de ploeg wist dat ook"

Het vertrouwen in zichzelf zat goed bij Evenepoel en de ploeg gaf hem dat vertrouwen ook. Zijn aanval in de openingsetappe van de Ronde van Valencia sprak boekdelen. Niemand had er een antwoord op, de overwinning kon hem bijgevolg niet meer ontsnappen.

"Ik viel aan op het zwaarste punt van de beklimming", verklaarde Remco Evenepoel tijdens het flashinterview. "We wisten dat ik dan alles kon geven tot aan de finish." Dat deed Evenepoel ook: hij maakte er een tijdritje van iets meer dan vier kilometer van. "Het was zwaar, maar ik ben blij dat ik kon winnen." De eerste overwinning van Quick-Step Alpha Vinyl is een feit. In de Ronde van Valencia is het niet noodzakelijk de laatste. "Morgen kunnen we met Fabio Jakobsen opnieuw proberen te winnen. Vrijdag is het weer aan mij en zullen we de leiderstrui verdedigen." Ik kan nu meteen op een hoog niveau beginnen koersen Remco Evenepoel staat er meteen aan het begin van het wielerjaar, zoveel is wel duidelijk. "Afgelopen jaar begon ik met veel twijfels aan het seizoen. Nu wist ik dat ik goed was en de ploeg wist dat ook. Ik kan nu meteen op een hoog niveau weer beginnen koersen. De voorbije weken haalde ik op training mijn beste waardes."