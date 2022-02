Santiago Buitrago sprint naar zege in tweede etappe Saudi Tour, renner van Quick-Step Alpha Vinyl werd tweede

Santiago Buitrago heeft de tweede etappe van de Saudi Tour op zijn naam kunnen zetten. Daardoor is de jonge Colombiaan ook de nieuwe leider in de rittenkoers. Andrea Bagioli van Quick-Step Alpha Vinyl eindigde op de tweede plaats.

Er werd vandaag gesprint in de tweede etappe van de Saudi Tour. Daarin kregen we wel een verrassende winnaar, want Santiago Buitrago, een 22-jarige Colombiaan van Bahrain-Victorious, trok aan het langste eind.

Buitrago haalde het voor Andrea Bagioli en Anthon Charmig. Door deze zege neemt Buitrago ook de leiderstrui over van Caleb Ewan, die in de tweede etappe tevreden moest zijn met de zesde plaats. Maxim Van Gils was onze eerste landgenoot op de vierde plaats.