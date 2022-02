Spectaculair nieuws van Chantal van den Broek-Blaak: geen pensioen, wel kinderwens en contract tot 2024!

Op de ploegvoorstelling van SD Worx kondigde Van den Broek-Blaak aan dat ze niet met pensioen gaat in de loop van dit seizoen, zoals dat wel voorzien was. De wielermicrobe heeft ze nog steeds te pakken. Ze gaat het wel proberen combineren met het stichten van een gezin.

"Toen ik in 2020 besliste om te stoppen met wielrennen, stond ik daar honderd procent achter. Mijn situatie was toen anders. Ik koerste al lang en mijn echtgenoot Lars had een burn-out. Ik besliste om eind mei 2022 te stoppen", komt Van den Broek-Blaak nog eens terug op haar initële besluit.

NOG ALTIJD EEN HOOG NIVEAU

Vervolgens wijzigde er dus één en ander. "Mijn situatie is nu veranderd: Lars is hersteld en ik geniet nog erg van het rijden met de fiets. Ik kan de trainingen mentaal en fysiek nog aan, ik haal nog een hoog niveau. Met die einddatum die dichterbij kwam, voelde ik me nog niet klaar om te stoppen. De Tour komt eraan in juli. Of je nu stopt in mei of juli, dat maakt geen verschil, dus daar waren de ploeg en ik snel uit."

Er was nog iets anders dat speelde. "Lars en ik hebben ook een kinderwens. Lars vond dat we dat ook tijdens mijn carrière kunnen proberen. Hij zag dat ik nog niet klaar was om te stoppen. We zijn met dit hele verhaal naar SD Worx gestapt. Ik heb nu getekend tot einde 2024."

COMEBACK NA EVENTUELE ZWANGERSCHAP

Met ook de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan als ze in verwachting is van haar eerste kindje. "Als ik in de tussentijd zwanger geraak en we een gezin kunnen stichten, kan ik nadien een comeback maken en zal de ploeg me voor honderd procent steunen. Als ik niet zwanger geraak, is het ook zo. Ik wil mijn leven niet plannen zoals ik vroeger deed. Ik voel me superopgelucht."