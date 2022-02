Status van Ganna bij Ineos groter dan vorige jaren, met bijvoorbeeld ook deelname aan Roubaix: "Meer carte blanche"

Filippo Ganna staat voor een belangrijk jaar en gaat bijvoorbeeld ook Roubaix rijden. Bij Ineos weten ze al veel langer wat ze aan hem hebben, maar de Italiaan zal nu ook vaker het kopmanschap toegewezen krijgen bij wedstrijden in lijn.

In een gesprek met La Gazzetto dello Sport blikt Ganna vooruit op het seizoen. Het blijkt dat Ineos ook vaker naar hem zal kijken om het af te maken in koersen die geen tijdritten zijn. "Ik zal meer carte blanche krijgen, met de ploeg tot mijn beschikking. Er is een kalender voor mij uitgetekend om mijn eigenschappen optimaal te benutten."

GEWICHT MANAGEN

Dat moet onder meer gebeuren in de klassiekers: Filippo Ganna hoopt te scoren in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Zijn gewicht goed managen zal een belangrijk deel van het seizoen worden. "Er zullen kansen komen om te zien dat ik meer ben dan een tijdritspecialist of een pistespecialist. Ik zal minder vaak op de piste rijden en zal op de weg vaker kopman kunnen zijn."

Volgens dezelfde krant komt er in augustus of september ook een aanval van Ganna op het werelduurrecord van Victor Campenaerts. Zelf spreekt de wereldkampioen tijdrijden er zich nog niet over uit.