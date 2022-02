Sterke Evenepoel knalt alles en iedereen uit het wiel en grijpt meteen ritwinst en leiderstrui op eerste koersdag

Remco Evenepoel heeft niet lang moeten wachten op een eerste zege in 2022. Ritwinst én de leiderstrui: dat is zijn oogst na de Ronde van Valencia. Evenepoel was op de slotklim veruit de betere en liet alle tegenstand achter.

Na het tot de orde roepen van de ontsnapping van de dag, stonden er nog twee beklimmingen op het programma. De voorlaatste klim zorgde niet voor verdere afscheiding, het was op de Torralba del Pinar dat alle kaarten op tafel moesten worden gegooid. SNEDIGE DEMARRAGE OP SLOTKLIM De groep was uiteraard al behoorlijk uitgedund, met wel nog de grote namen vooraan vertegenwoordigd. In de laatste vijf kilometer kwam er eerst een versnelling van Tolhoek op de slotbeklimming. Wanneer nadien even de benen werden stilgehouden, zag Evenepoel zijn kans om aan te vallen en dat was meteen een aanval met enorm veel panache. In een hele korte tijd reed Evenepoel een mooie voorsprong bij mekaar. Enkel Vlasov ging nog in de achtervolging, maar ook hij werd op zo'n vijftiental seconden gezet. Andere namen als Sivakov en Fuglsang kregen een halve minuut aan de broek.