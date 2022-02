De Plus is na zeven maanden zonder koers weer echt renner: "Heb het gevoel dat het een geweldig jaar gaat zijn"

Laurens De Plus is weer écht renner, nadat hij het meer dan zeven maanden zonder koers moest stellen. Een virale ziekte hield hem in het grootste gedeelte van 2021 aan de kant. Zijn terugkeer naar de koers vond plaats in de Ster van Bessèges, hij reed daar de eerste twee ritten uit.

Op de site van zijn ploeg Ineos heeft Laurens De Plus het over wat hij verwacht van het nieuwe wielerseizoen. "Hopelijk kunnen we weer plezier beleven, dat is het belangrijkste voor mij. Dan kunnen we stilaan opbouwen voor het volgende deel van het seizoen en het stap per stap bekijken."

GEZOND BLIJVEN

De Oost-Vlaming ziet het wel weer helemaal zitten. "We hadden fijne momenten op de trainingskampen in december en januari en hadden het over onze koerswijze en onze doelen. Op basis daarvan heb ik het gevoel dat het een geweldig jaar gaat zijn. Mijn grootste wens voor 2022 is om een regelmatig jaar te kennen en gezond te zijn. De grootste les dat ik vorig jaar geleerd heb, is dat de gezondheid het belangrijkste is."

Van elke opportuniteit het meeste maken, zowel op als naast de fiets: dat is wat De Plus voortaan wil doen. "Elke koers is een kans om je te tonen en er voor te gaan. De combinatie met een goed leven is iets waar ik echt heb over nagedacht."